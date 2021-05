Como escolher o melhor headset?

O mundo mudou de um ano para cá, e um dos produtos que já se destacava pela praticidade passou a ser parceiro no dia a dia de quem está trabalhando de casa. Estamos falando dos headsets, um tipo de fone de ouvido mais incrementado.

Diferente do fone de ouvido, ele tem um microfone acoplado que, se o usuário preferir, pode ser retirado. Por esse motivo, o fone de ouvido headset é o preferido para quem tem feito home office ou mesmo para o público gamer.

A seguir, preparamos dicas para encontrar um headset com microfone e você ainda pode usar o cupom KaBuM! e escolher o que mais combine com o seu perfil de uso.

Para o home office ou para os gamers: o headset chegou para ficar

A escolha do melhor headset vai depender muito de como você pretende usá-lo. Quem é gamer e já tem o hábito de participar de partidas on-line sabe que o conforto é muito importante na hora de escolher um modelo.

Com a chegada do trabalho em casa nos últimos tempos, muita gente precisou se adaptar e comprar produtos para que a rotina em frente ao computador não fosse exaustiva. Por isso, o headset passou a fazer parte das reuniões de trabalho on-line. Então, escolher qual o o modelo ideal vai depender muito de como você pretende usá-lo.

Qual o melhor headset? O que saber na hora de escolher um

Existem diversos modelos de headset e valores - (Foto: Reprodução)

Existem diversos modelos de headset e os valores acompanham as funcionalidades que eles apresentam. Mas, diante de tantas opções, você pode estar se perguntando "quanto custa um headset?"

Tudo vai depender do modelo escolhido, ou seja, você pode encontrar headsets mais simples, somente com o microfone acoplado, que variam de R$ 26 a R$ 200, dependendo do material da proteção auricular, ou ainda headsets com mais opções de tecnologia, como wireless e bluetooth.

No caso de headsets mais simples, ainda assim o ideal é investir em um com uma boa espuma protetora, e também verificar a articulação do regulador de tamanho, para que você tenha sempre conforto ao usá-lo.

Agora, se a sua intenção é apostar em modelos mais tecnológicos, com wireless e bluetooth, você encontra modelos que vão de R$140 a R$1200 reais, dependendo da marca e das características do headset.

O que verificar no headset que vai escolher?

Uma das principais dicas é prestar atenção no tipo de entrada do equipamento. A conexão com o computador ou outro dispositivo é realizada por cabo do tipo P2 (igual ao dos fones de ouvido) ou por USB. Isso pode ser importante para definir qual modelo escolher, dependendo do equipamento que você pretende conectar ao seu headset (como um computador ou MP3 player, por exemplo).

Uma boa dica é verificar se o seu headset tem a tecnologia de isolamento de ruído externo. Ela é capaz de bloquear ondas sonoras e permite mais conforto acústico. Por exemplo: se você precisar de silêncio para se concentrar ou ficar atento ao áudio exclusivamente do que acontece em seu computador, como uma reunião, essa tecnologia corta o ruído externo e você pode se concentrar somente no que precisa, sem distração.

Em tempos em que precisamos trabalhar ou acompanhar aulas on-line em casa, o barulho produzido pode ser bastante desconfortável para a concentração, por isso, se este for o seu caso, antes de escolher o modelo, verifique se ele é compatível com a tecnologia de cortar som externos.

Headsets e tecnologia: Explicando a diferença entre o wireless e o bluetooth

Como já mencionamos anteriormente, os headsets muitas vezes pedem um pouco mais de incremento de tecnologia, afinal, você vai passar um bom tempo conectado a ele.

Uma das opções mais interessantes, em ambos os casos (para gamers ou para o trabalho) é apostar em um headset bluetooth. A tecnologia bluetooth permite que você faça o pareamento de outros dispositivos com o seu headset, para ouvir música ou fazer uma chamada telefônica e, em alguns casos até o carregamento do aparelho pode ser feito utilizando essa tecnologia.

Já o headset wireless parece muito com o bluetooth, já que não precisa de fios ou cabos, mas a diferença é que a tecnologia wireless está associada a uso de equipamentos sem a necessidade de fios, e não necessariamente tem o pareamento com outros dispositivos (isso é feito somente pelo bluetooth). Ah! E atenção, alguns headset são bluetooth e também wirelles, o que encarece o produto, mas também o deixa mais completo.

Prontinho! Agora que você já conhece um pouco mais sobre o que esperar de um headset, é só escolher o modelo que mais combina com o seu perfil de uso e ter mais conforto e tecnologia em seu dia a dia, seja para se divertir, com os games, seja para trabalhar ou estudar.