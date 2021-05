Veja as fotos do retorno da nave Crew Dragon à Terra neste domingo

Depois de 5 meses no espaço, a cápsula Crew Dragon, da empresa privada Space X, retornou à Terra nessa madrugada em viagem comandada pela Nasa. Nessa imagem capturada da transmissão ao vivo da Nasa, neste domingo (2), mostra a Crew Dragon, com os paraquedas abertos, retornando à Terra com os astronautas pouco antes do impacto com a água na costa da Flórida



Essa foto mostra melhor a chegada da nave pouco antes do impacto. Foi o primeiro pouso noturno na água de uma nave espacial comandada pela Nasa desde 1968, quando a Apollo 8 fez o mesmo tipo de aterrissagem

Assim que a nave pousou na água, no Golfo do México, as equipes de terra começaram os trabalhos para retirar os astronautas Mike Hopkins, Shannon Walker, Victor Glover e Soichi Noguchi



A missão foi o primeiro voo de rotação da tripulação da espaçonave Space X Crew Dragon e do foguete Falcon 9 com astronautas para a Estação Espacial Internacional como parte do Programa de Tripulação Comercial da agência



Foto mostra o resgate da cápsula

Momento exato da saída dos astronautas da nave



O astronauta Soichi Noguchi, da agência espacial japonesa, recebe ajuda para sair da Crew Dragon. Ele estava acompanhado de Mike Hopkins, Shannon Walker e Victor Glover



Nesta imagem, a astronauta Shannon Walker comemora a chegada à Terra



O astronauta Mike Hopkins também reagiu com felicidade ao sair da cápsula







Victor Glover, astronauta que estava na espaçonave, saúda quem está em terra e pousa para foto