Com apoio de ONG, feirante realiza sonho de estudar engenharia

Diego Douglas Freitas de Lima concluiu o ensino médio em 2010, sonhava em cursar a faculdade de engenharia, mas teve de abrir mão dos estudos e focar no trabalho para ajudar a família. No ano passado, mesmo com a pandemia, conseguiu voltar a estudar e ingressou no curso de engenharia eletrônica em uma faculdade particular.

"Eu queria cursar uma faculdade, mas tinha de ajudar em casa", conta. "Depois que concluí o ensino médio, trabalhei por três anos em uma loja de esportes e passei a ajudar meus pais com a banca de legumes na feira", conta.

No ano passado, por indicação de um primo, Diego fez o curso de técnico de manutenção de computadores no IOS (Instituto da Oportunidade Social) na zona norte de São Paulo. "As aulas começaram no presencial, depois tivemos de acompanhar online, foi complicado porque eu só tenho acesso pelo celular."

"Eu já não tinha mais esperança de chegar ao ensino superior, achei que passaria a vida trabalhando na feira quando o pessoal do IOS me falou de uma oportunidade de bolsa", conta. Diego teve 15 para se preparar para o vestibular. "Eu passei em engenharia elétrica na Anhembi Morumbi e consegui a bolsa." Hoje, o jovem também ganhou um notebook para acompanhar as aulas remotas.

A bolsa foi concedida pelo Instituto IT Mídia que desde março apoia uma jornada de cinco anos de 28 estudantes que participam do Programa de Formação de Engenheiros, patrocinado pela Scala Data Centers.

Esses estudantes foram selecionados em instituições parceiras do instituto como Passos Mágicos, Nossa Senhora de Fátima, Fundação Bradesco, IOS e Senai Itapevi. A proposta é formar profissionais especializados para a indústria de data centers e trabalhar a inclusão social.