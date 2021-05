Currículo pode desclassificar até 90% dos candidatos, diz consultor

"Currículo é o que abre as portas para o emprego", diz Ferreira - (Foto: Pixabay)

No momento em que o desemprego atinge o maior número de brasileiros desde 2012, a elaboração do currículo pode ser determinante na hora de conseguir uma nova colocação profissional.

Segundo o mentor de carreira e diretor geral da consultoria Aprimorha, Tadeu Ferreira, os selecionadores gastam, em média, 7 segundos na leitura de um currículo e o documento pode desclassificar até 90% dos candidatos inscritos para o processo seletivo.

"Durante a triagem, o empregador quer saber onde o candidato mora, a sua formação, o último emprego, a estrutura organizacional do seu último local de trabalho e se possui idiomas. Essas informações são fundamentais", orienta Ferreira.

Segundo o especialista, o currículo é o material que vai abrir as portas para o candidato e, por isso, precisa ser bem elaborado. Nele, deve ficar claro que o profissional atende às exigências da vaga, de acordo com a formação e experiências especificadas.

Para quem for convocado para uma entrevista, Ferreira destaca que os recrutadores passam a exigir um preparo maior dos candidatos. "O processo de entrevista tira o profissional da zona de conforto e, por isso, deve trabalhar o autoconhecimento para tratar esse momento com naturalidade, sem criar regras, focado em sua carreira, no que já fez e como pode atender à vaga", explica ele.