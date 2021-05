Governadores pedem mais vacinas e dois milhões de aplicações por dia

O presidente do Fórum dos Governadores, Wellington Dias (PT), chefe do Executivo do Piauí, criticou neste sábado (1º) a lentidão da vacinação contra a covid-19 no país. "O Brasil já perdeu tempo demais na imunização do nosso povo."

De acordo com o governador, outros países estão completando a imunização de seus povos neste mês de maio a junho e é possível ao Brasil acelerar a campanha de imunização para concluí-la até, no máximo, agosto.

"Pelo Fórum dos Governadores vamos seguir trabalhando e buscando alternativas de mais vacinas para alcançar a imunização de cerca de 70% ou mais da população brasileira até julho, no máximo em agosto próximo", afirmou em nota.

"Somente neste patamar teremos um ambiente para uma retomada segura da economia e recuperação do social."

Wellington Dias afirmou que os governadores lutam por mais vacinas ao país "Um caminho seguro é a produção de IFA no Brasil pela Fiocruz, Butatan e União Quimica. Não vamos desistir desta meta”, referindo-se aos laboratórios brasileiros que produzem os imunizantes de Oxford, CoronaVac e Sputnik V, respectivamente.

Ele acredita ser possível vacinar mais de 2 milhões de pessoas por dia e alcançar rapidamente a meta de 70% até o início do segundo semestre. "O que falta mesmo é vacina e não vamos nos conformar em esperar esta meta para dezembro, o país não aguenta”, finalizou.