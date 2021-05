Cartas em estações do metrô confortam e dão esperança

A campanha Sua Saúde Mental é Essencial, do programa social Help FJU, está ajudando milhares de pessoas, em todo o Brasil, que estão sofrendo com a depressão e outros distúrbios mentais, utilizando uma ferramenta singela, mas poderosa: a carta.

O isolamento social e a grave crise econômica causada pelas medidas de restrição decretadas por governadores e prefeitos estão cobrando um alto pedágio da saúde mental da população. Uma pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp apontou que 40% dos brasileiros estão sofrendo com sentimentos de tristeza ou depressão, e 53% estão experimentando nervosismo ou ansiedade com frequência.

Para ajudar quem foi afetado por estes transtornos, a campanha Sua Saúde Mental é Essencial está espalhando cartas contendo frases de acolhimento e motivação em locais com grande circulação de público, como no transporte coletivo, praças e pontes.

No estado de São Paulo, por exemplo, voluntários do Help FJU escreveram 12 mil cartas que são deixadas em nichos de leitura pelos funcionários de concessionárias do metrô paulistano, para que os passageiros possam retirar e levar consigo.

Além das cartas, o Help FJU também monta um Cantinho do Desabafo onde é possível, para que voluntários conversem diretamente com quem precisa de ajuda.

“A pessoa que está passando ali, nas estações do metrô, pode estar vivendo um momento difícil. Ela pode pegar uma carta que vai de encontro ao que está enfrentando e mudar qualquer ideia de tirar a própria vida. Ela passa a pensar em superar os problemas, ao invés de desistir”, explica Cadu Souza, responsável pelo Help FJU no Brasil.

Quem foi ajudado, hoje ajuda

Muitos voluntários do programa social são pessoas que já sofreram com a depressão e outros distúrbios mentais, e foram apoiados pelo Help FJU.

Uma destas voluntárias é Vivian Dias, estudante de Engenharia Civil de 23 anos. Ela relata que “quem sofre com ansiedade, com depressão, ou com qualquer tipo de pressão emocional ou psicológica, convive todo o tempo com palavras negativas dentro de si”.

“Mas assim como uma palavra pode piorar uma situação ou até mesmo decretar o fim de uma luta, uma palavra pode ser o início de uma transformação de vida. Foi assim comigo. Por isso, este trabalho faz toda a diferença, pois aqueles que estão escrevendo as cartas, entendem a força que cada palavra traz para quem está precisando de ajuda. Uma carta, uma palavra é um recomeço, é uma vida salva”, avalia.

Todas as cartas trazem o número de WhatsApp do Help FJU, que está disponível 24 horas por dia, nos sete dias da semana: (11) 4200-0034.

Criado em 2018, o projeto Help FJU, da Força Jovem Universal, tem por objetivo promover a vida e o bem-estar da juventude, ajudando quem sofre com distúrbios como automutilação, pensamentos suicidas, medos, traumas, depressão, entre outros problemas de saúde mental.

Em 2020, cerca de 2,5 milhões de pessoas foram alcançadas pelas ações do projeto.

Todos os voluntários do Help FJU obedecem os protocolos do Ministério da Saúde e os decretos locais para evitar o contágio e a propagação da covid-19.

