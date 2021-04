Após falha, helicóptero Ingenuity realiza o quarto voo em Marte

Após uma falha técnica, a Nasa realizou nesta sexta-feira (30) o quarto voo do helicóptero Ingenuity em Marte. Uma imagem tirada por uma das câmeras do rover Perseverance, que levou o veículo até o solo do planeta vermelho em fevereiro, foi divulgada pelos perfis da agência espacial norte-americana.

A foto mostra o Ingenuity bem mais distante do rover do que em todos os outros três voos anteriores. Na quinta, a Nasa já havia divulgado uma foto da Perseverance feita pelo helicóptero após a terceira decolagem bem-sucedida.

Também foi publicado um vídeo que mostra a sombra do Ingenuity passando no solo marciano durante o voo anterior.

A Missão Mars 2020 foi lançada em julho de 2020 com objetivo de avançar na exploração de Marte. O Rover Persevarence é o responsável por coletar amostras de solo e rochas e também monitorar as atividades sísmicas no planeta com equipamento ultrasenssíveis.

O Ingenuity foi um desafio para os engenheiros da Nasas pelas condições da atmofesra de Marte, que é bem menos densa do que aqui na Terra. Até o momento, todos os voos realizados tiveram sucesso e os cientistas conseguiram ter um ponto de vista aéreo do planeta.

Nos primeiros três voos, os pesquisadores concluíram a primeira fase do projeto, que era simplesmente realizar decolagens e pequenos percursos na atmosfera mais rarefeita de Marte. Agora, na segunda etapa, o foco é "demonstrar operações de voo que futuras aeronaves poderão utilizar", segundo a agência.

