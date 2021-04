Concursos públicos tem mais 6 mil vagas em todo o país  

Concursos públicos são uma boa alternativa para quem precisa fugir do desemprego e se colocar novamente no mercado de trabalho. As oportunidades existem para todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental até o ensino superior. Ao todo são 6.616 vagas abertas em todo Brasil, para cargos e funções distintas e com salários de até R$ 7.654,75.

Leia também: Concursos oferecem 2,8 mil vagas com salários de até R$ 7,6 mil

A Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro está oferecendo mais de 2 mil vagas para atuação em cargos de professor com nível superior. E a Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru em Minas Gerais, está com 102 vagas abertas, com salário de até R$ 3.200,95, que exige do ensino fundamental incompleto ao médio e técnico completo e curso normal superior.

Fique atento e não perca os prazos de inscrição.

Secretaria de Educação do Estado - RJ



Vagas: 2 mil

Níveis: nível superior;

Cargos: professores dos anos iniciais do ensino fundamental e docente.

Valor da inscrição: gratuito;

Salários: de R$ 940,16 e R$ 2.211,25

Prazo de inscrições: 22 de dezembro de 2021.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Prefeitura de Belo Horizonte - MG



Vagas: 1.084

Níveis: superior;

Cargos: cirurgião dentista, fiscal sanitário municipal, enfermeiro, fiscal sanitário de nível superior, médico em várias especialidades, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, gestor de serviços de saúde, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e vários outros.

Valor da inscrição: até R$110,00;

Salários: inicial de R$1.400,13;

Prazo de inscrições: 31 de maio de 2021.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Minas Gerais Administração e Serviços S.A - BH



Vagas: 3.367

Níveis: médio e fundamental;

Cargos: auxiliar de apoio ao educando, cantineiro, oficial de manutenção escolar, operador de equipamento reprográfico, porteiro escolar e servente escolar.

Valor da inscrição: até R$46,00;

Salários: entre R$ 1.100,00 e R$ 1.350,34;

Prazo de inscrições: até 17 de maio de 2021.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Prefeitura Municipal de Carmo do Cajuru - MG



Vagas: 102

Níveis: nível elementar e fundamental (incompleto e completo), ensino médio e técnico, ensino superior.

Cargos: auxiliar serviços operacionais, auxiliar administrativo, auxiliar de obras e serviços, auxiliar de serviço - servente, mecânico, motorista CNH D, oficial especializado de obras e serviços, operador de motoniveladora, servente administrativo, vigia, agente administrativo, auxiliar de serviços de saúde ACD e ACM, auxiliar serviços de educação, recepcionista, assistente, financeiro, auxiliar de informática, auxiliar de secretaria, fiscal de rendas, fiscal sanitário, oficial executivo, oficial financeiro, auxiliar de enfermagem, técnico em segurança do trabalho, técnico em meio ambiente, técnico de laboratório, técnico em topografia, bibliotecário, contador, dentista, enfermeiro, farmacêutico, fiscal sanitário, médico veterinário e professor.

Valor da inscrição: até R$ 90,00;

Salários: até R$ 3.200,95;

Prazo de inscrições: até 7 de junho de 2021.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Universidade Federal do Espírito Santo - ES



Vagas: 34

Níveis: médio, técnico e superior;

Cargos: assistente em administração, técnico em enfermagem, administrador, engenheiro civil, engenheiro de produção, estatístico, medicina de família e comunidade, medicina do trabalho, técnico desportivo e terapeuta ocupacional

Valor da inscrição: até R$ 130,00;

Salários: de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66;

Prazo de inscrições: até 7 de junho de 2021.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Ministério Público - AP



Vagas: 10

Níveis: graduação em curso superior, ensino médio.

Cargos: analista ministerial em psicologia, serviço social, tecnologia da informação e técnico ministerial como auxiliar administrativo;

Valor da inscrição: até R$ 107,00;

Salários: até R$ 6.239,72;

Prazo de inscrições: até 07 de Junho de 2021.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Universidade Estadual de Campinas - SP



Vagas: 9

Níveis: ensino médio e superior completo;

Cargos: técnicos nas opções biblioteconomia, laboratório e bioterismo e para as seguintes opções de nível superior: assistente social, engenheiro civil, psicólogo e médico (cirurgião, neurologista e oncologista).

Valor da inscrição: até R$ 108,00;

Salários: até R$ 6.606,32;

Prazo de inscrições: até 24 de Junho de 2021.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



Consórcio de Desenvolvimento da Região do Sertão Central Sul - RS

Vagas: 7

Níveis: fundamental, médio e superior;

Cargos: auxiliar operacional, assistente administrativo, analista - licenciamento ambiental, fiscal de licenciamento ambiental e técnico em educação ambiental.

Valor da inscrição: até R$ 160,00;

Salários: até R$ 3.493,00;

Prazo de inscrições: 02 de maio de 2021.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Sede da Apex-Brasil - Brasília/DF

Vagas: 3

Níveis: superior completo;

Cargos: analista de processos jurídicos, analista processos contábeis, analista tecnologia da informação e comunicação.

Valor da inscrição: R$ 82,57;

Salários: até R$ 7.654,75;

Prazo de inscrições: até 03 de Junho de 2021.

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.



*Estagiária do R7, sob supervisão de Ulisses de Oliveira