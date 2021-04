Guedes diz que Fies bancou filho de porteiro que tirou zero em provas

O ministro da Economia, Paulo Guedes, sem saber que estava sendo gravado, afirmou que o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) deu bolsa para "todo mundo" para cursarem o ensino superior. Segundo informações divulgadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, o ministro declarou que o filho do seu porteiro foi beneficiado mesmo tendo zerado nas provas do vestibular, sem, no entanto, apresentar mais informações.

“O porteiro do meu prédio, uma vez, virou para mim e falou assim: 'Seu Paulo, eu estou muito preocupado'. O que houve? 'Meu filho passou na universidade privada'. Ué, mas está triste por quê? 'Ele tirou zero na prova. Tirou zero em todas as provas e eu recebi um negócio dizendo: parabéns, seu filho tirou...' Aí tinha um espaço para preencher, colocava 'zero'. Seu filho tirou zero. E acaba de se endereçar a nossa escola, estamos muito felizes”, disse Guedes.

Para o ministro, o Fies foi um “desastre” que enriqueceu meia dúzia de empresários. Segundo o jornal, as falas de Guedes foram feitas em reunião do Consu (Conselho de Saúde Suplementar) na última terça-feira (27). Nesta mesma reunião, ele declarou que o coronavírus foi "inventado" pelos chineses.

Após fala de Guedes, chanceler conversa com embaixador da China

Além do ministro da Economia, participaram da reunião o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, da Justiça, Anderson Torres. Ainda acompanharam o debate representantes do MPF (Ministério Público Federal) e da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

O Fies é um programa do governo federal que tem o objetivo de facilitar o acesso ao crédito para financiamento de cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas aderentes ao programa. Para ter acesso ao fundo, é necessário ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos e ter participado de uma das edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2010, obtendo no mínimo 450 pontos na média das cinco provas do exame e não ter zerado a prova de redação. A seleção assegura apenas a expectativa de direito à vaga, já a contratação do financiamento está sujeita às demais regras e procedimentos de formalização do contrato

A fala do ministro repercutiu nas redes sociais:

Então não vem chorar com essa mentira de que o ministro é elitista e não quer gente pobre na faculdade, porque o FIES está sob suspeita de ter sido fraudado por 10 anos pelo governo PT (óh, que surpresa!). E é isso que prejudicou o programa, não o Paulo Guedes. pic.twitter.com/b0c8m1QvoV — Fernanda Tanaka (@fernandatanaka_) April 29, 2021

Hoje, depois de 2 anos de formado, com muito orgulho, sou Psicólogo Clínico, Psicólogo do SUAS e Psicólogo do SUS. E são essas frentes de trabalho que garantem o meu sustento, inclusive o pagamento da mensalidade do meu financiamento. — Junior Braga (@juniorbraga07) April 30, 2021

Sobre essa fala repugnante do Paulo Guedes sobre o Fies: pergunta quem pagou a estada dele, de 1974 a 1978, na caríssima Universidade de Chicago. — Davi José Martins (@Davi_J_Martins) April 30, 2021