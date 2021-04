Desemprego cresce em fevereiro e afeta 14,4 milhões de brasileiros

O desemprego no Brasil voltou a subir no trimestre encerrado em fevereiro e agora aflige 14,4% da população, percentual equivalente a 14,4 milhões de trabalhadores.

O resultado, divulgado nesta sexta-feira (30), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), é o pior da história para o período entre dezembro de fevereiro já registrado pela Pnad Continua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), cujas coletas se iniciaram em 2012.

O resultado negativo surge no mesmo momento em que os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia, aponta para a criação de 837.074 vagas formais nos três primeiros meses de 2021. A diferença de metodologia e os grupos analisados pelas pesquisas ajudam a justificar a disparidade entre os indicadores.