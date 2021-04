Blue Origin começa a vender viagens para o espaço em breve

O turismo espacial está cada vez mais próximo de ser uma realidade. Isso porque a Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, anunciou nesta quinta-feira (29) que em breve começará a venda das passagens para quem tiver interesse em viajar para além da atmosfera.



Ainda não foi divulgado o preço para embarcar nesta viagem a bordo do foguete New Shepard. A empresa deve apresentar mais detalhes no dia 5 de maio para quem fizer o cadastro pelo site da Blue Origin.



O anúncio foi feito por meio de um vídeo divulgado na conta do Twitter da Blue Origin, no qual Bezos aparece no caminho até o possível local de pouso dos futuros passageiros.

It’s time. You can buy the very first seat on #NewShepard. Sign up to learn how at https://t.co/XNq9WALA7u. Details coming May 5th. #GradatimFerociter pic.twitter.com/K9jugCs9yz — Blue Origin (@blueorigin) April 29, 2021

O foguete New Shepard foi desenvolvido especialmente para o projeto de turismo espacial da empresa de Bezos. Com cerca de 18 metros de altura, é capaz de levar até 6 passageiros para o espaço em poltronas reclináveis, cada uma delas com uma janela para observar a vista.



Até o momento foram realizados 15 testes de lançamento do foguete, que promete levar os turistas a aproximadamente 100 quilômetros de altura em relação à superfície da Terra.

Durante o passeio, os passageiros poderão sentir a experiência de fluturar e observar o planeta Terra por um ângulo privilegiado. Câmeras instaladas no interior da nave registrarão os momentos das pessoas a bordo do New Shepard.



Somando o tempo de embarque, o período no espaço e a volta à Terra, o passeio durará 40 minutos.

