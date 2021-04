Helicóptero da Nasa realiza quarta tentativa de voo em Marte

O helicóptero Ingenuity, da Nasa, a agência espacial norte-americana, realiza sua quarta tentativa de voo em Marte às 11h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (29). Devido a atrasos no envio de dados entre a cratera Jezero, no planeta vermelho, e o Laboratório Jet Propulsion (JPL, na sigla em inglês), não se saberá o resultado da nova decolagem até as 12h21.

O plano, no entanto, é que o helicóptero suba a uma altura de cerca de 5 metros, e sobrevoe rochas, ondas de areia e crateras de impacto pelo caminho. Enquanto a distância do solo desta vez será a mesma do voo anterior, a velocidade será quase o dobro: 12.87 km/h.

Se tudo correr conforme o esperado, o veículo usará sua câmera de navegação voltada para baixo para coletar imagens da superfície a cada 1,2 metros em um trajeto de 133 metros, antes de voltar para Wright Brothers Field — o nome do campo de aviação marciano em que o vôo será realizado.

"Para atingir a distância necessária para este vôo de reconhecimento, vamos quebrar nossos próprios recordes de Marte durante o vôo três", afirmou o piloto reserva do Ingenuity no JPL, Johnny Lam.

Na tentativa anterior, o Ingenuity fez uma viagem de 50 metros, o equivalente a metade de um campo de futebol, a uma velocidade de 7km/h. Antes, o helicóptero havia se deslocado por apenas dois metros. Após receber os dados do quarto vôo, a equipe irá considerar seu plano para a próxima missão do veículo.

*Estagiária do R7 sob supervisão de Pablo Marques