Helicóptero da Nasa em Marte tira foto do rover Perseverance

O terceiro voo do Ingenuity, helicóptero da Nasa enviado para Marte, no último domingo (23), foi muito comemorado pelos cientistas por ter sido o mais alto e mais longo realizado até então. Além de concluir com sucesso mais uma decolagem e pousar em segurança, o pequeno equipamento conseguiu também fazer uma foto do rover Perseverance.

O registro panorâmico da paisagem marciana capturou a região onde a missão pousou em fevereiro deste ano e o local onde o robô da Nasa está atualmente na cratera Jezero.

Não é possível ver em detalhes do equipamento que está explorando o planeta vermelho, mas não deixa de ser algo curioso.

Marte Nasa - (Foto: NASA/JPL-Caltech)

No perfil no Twitter do Perseverance, uma postagem brincou com flagra espacial:



"Oh hey, aí estou eu! Nunca pensei que seria o modelo de outro fotógrafo em Marte. Grande captura pelo #MarsHelicopter equipe"

A Missão Mars 2020 foi lançada em julho de 2020 com objetivo de avançar na exploração de Marte. O Rover Persevarence é o responsável por coletar amostras de solo e rochas e também monitorar as atividades sísmicas no planeta com equipamento ultrasenssíveis.



O Ingenuity foi um deasafio para os engenheiros da Nasas pelas condições da atmofesra local, que é muito menos densa do que aqui na Terra. Até o momento, todos os voos realizados tiveram sucesso e os cientistas conseguiram ter um ponto de vista aéreo de Marte.



