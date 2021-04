Ministro Walmir Oliveira da Costa, do TST, morre de covid aos 62 anos

O ministro Walmir Oliveira da Costa, do TST (Tribunal Superior do Trabalho), morreu nesta quarta-feira (28) aos 62 anos. Ele estava internado com covid-19 há duas semanas e o quadro era considerado grave.

O magistrado era natural de Irituia (PA), estava na vida pública desde 1989 e tinha mestrado em direito do trabalho pela Universidade Federal do Pará. Em março, o irmão do jurista também morreu vítima da doença.

Walmir Oliveira da Costa ocupava a cadeira 75 da ABDT (Academia Brasileira de Direito do Trabalho). Em nota, a entidade lamentou a perda do ministro, considerado “esforçado” e “brilhante”.

“Com profundo e sentido pesar, comunico à comunidade acadêmica a morte do confrade Walmir Oliveira da Costa. Membro da nossa ABDT, Walmir era magistrado de carreira, paraense da cidade de Irituia, dedicado e estudioso. Deixa uma grande lacuna no campo do Direito, especialmente do Direito Processual, sua preferência. Era um homem esforçado e brilhante que, desde muito jovem, dedicou-se ao direito. De antigo advogado militante, deu-se integralmente à magistratura, chegando a Ministro do TST mercê de sua competência demonstrada ao longo de vários anos de convocações sucessivas. Uma perda lamentável para o Direito do Trabalho, para a Justiça do Trabalho e para a nossa ABDT”, diz o texto assinado por Alexandre Agra Belmonte, presidente da academia.