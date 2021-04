Doação de 21,7 mil cestas básicas socorre famílias que passam fome

Neste domingo (25), o Unisocial EVG distribuiu 21,7 mil cestas básicas — o equivalente a 543 toneladas de alimentos — para famílias que enfrentam dificuldades com a grave crise econômica que o Brasil atravessa. A ajuda humanitária foi oferecida em municípios de todos os estados e no Distrito Federal e beneficiou diretamente 53,1 mil pessoas.

A pandemia da covid-19 e as medidas de restrição sem fim decretadas por governadores e prefeitos provocaram desemprego, redução de renda dos trabalhadores e o aumento nos preços dos alimentos. Como consequência, metade dos brasileiros não sabe se terá comida suficiente na mesa e 14% da população com mais de 18 anos não consegue fazer todas as refeições do dia, segundo um estudo internacional divulgado recentemente.

Crianças tiveram atenção especial - (Foto: Divulgação)

“Foi decretado lockdown e o fechamento do comércio em muitas localidades, mas não há decreto que suspenda a fome”, explica Leandro Zangarini, responsável pelo Unisocial EVG no Brasil.

Além das cestas básicas, a ação deste domingo distribuiu 118,3 mil lanches, 6,7 mil kits de higiene, 15 mil máscaras, 16 mil peças de roupa e 7 mil pares de calçados.

Também foram oferecidos diversos serviços gratuitos para a população, como atendimento jurídico, corte de cabelo, aferição de pressão, teste de glicemia, recreação para as crianças, manicure e design de sobrancelhas. Todos os 21,4 mil voluntários envolvidos na ação seguiram os protocolos indicados pelo Ministério da Saúde e por autoridades locais para evitar o contágio e a propagação do novo coronavírus.

O atendente José William, de 50 anos, foi um dos beneficiados pela iniciativa do Unisocial. “Eu passei mais de um ano sem trabalho devido a pandemia. A empresa onde eu trabalhava dispensou muita gente e ficou apenas com 50% dos funcionários. A cesta básica doada pelos voluntários do Unisocial foi essencial para mim. As coisas estão muito caras e eu estava passando necessidade. É uma grande ajuda”, agradeceu.

Doações incluíram kits de higiene - (Foto: Divulgação)

Como colaborar

O Unisocial EVG é um dos programas sociais mantidos pela Igreja Universal do Reino de Deus.

Em 2020, a Universal arrecadou e distribuiu 40,6 mil toneladas de alimentos no Brasil e em mais 109 países, sendo 2,2 milhões de cestas básicas e 3,5 milhões de refeições prontas.

Colabore com essa ajuda humanitária. Clique aqui para localizar o templo mais próximo e doe alimentos não perecíveis.

Também é possível fazer doações financeiras pelo site oficial da Universal no link universal.org/doar.