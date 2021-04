China planeja enviar duas sondas para fora do Sistema Solar

O designer-chefe do Programa de Exploração Lunar da China, Wu Weiren, anunciou que planeja enviar duas sondas espaciais para fora do Sistema Solar a tempo para o 100º aniversário do país, em 2049. Para cumprir esse prazo, a China precisará lançar a espaçonave nos próximos três anos.

As sondas devem viajar cerca de 100 unidades astronômicas — o que equivale a 100 vezes a distância média entre a Terra e o Sol. Ambas passarão por Júpiter em sua saída do Sistema Solar, e uma visitará Netuno.

Um eventual sucesso nessa missão, claro ajudaria a China a crescer em sua busca pela hegemonia na exploração espacial. Até o momento, só os Estados Unidos conseguiram realizar tal feito, quando os norte-americanos lançaram cinco objetos para o espaço interestelar.

Entre eles, estão as as sondas da missão Voyager, que carregam discos de ouro com sons da terra, incluindo barulhos da natureza e músicas. A Voyager 1 foi a primeira a sonda a chegar em um local no espaço para além da nossa estrela.