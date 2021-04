Guedes cobra trégua na pandemia: 'Subir em cadáver para fazer política'

Paulo Guedes cobrou fim da politização - (Foto: Edu Andrade/Ascom/ME - 05.03.2021)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira (28) em entrevista à Record TV Brasília que o momento da pandemia exige, dos dois lados, uma trégua. Trata-se de uma referência entre as acusações que o governo federal sofre, especialmente no âmbito da CPI da Covid, e as denúncias de desvios de recursos da União por estados e municípios.

Em tom apaziguador, o ministro pediu que os dois lados "baixem as armas" e condenou a estratégia de "subir em cadáveres para fazer política", em alusão às discussões entre governadores, prefeitos e Presidência no momento mais agudo da pandemia.

"Eu acho que os dois lados precisam baixar as armas. Estamos enfrentando uma guerra comum, que é esse vírus. A eleição é no ano que vem. Essa politização é subir em cadáver para fazer política... O povo brasileiro não vai premiar esse comportamento, vai desaprovar esse comportamento. O povo brasileiro espera de nós a cooperação, trabalho conjunto, a fraternidade, a resiliência, somos todos brasileiros. Todos nós estamos perdendo familiares, perdendo amigos", explicou.