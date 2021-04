Alunos têm até sexta para confirmar interesse por chip

Estudantes da rede estadual de São Paulo têm até a próxima sexta-feira (30) para confirmar interesse em receber o chip com 3GB de internet e participar do Programa Além da Escola.

A iniciativa é direcionada aos alunos do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio das escolas regulares (incluindo EEI – Indígena, Quilombo, Área de Assentamento e alunos do noturno regular das PEIs), priorizando os mais vulneráveis, segundo o CadÚnico.

Por meio da tecnologia, a ação expande a carga horária dos estudantes, que passarão por momentos de recuperação de aprendizagem via Centro de Mídias. Se todas as etapas do programa forem concluídas, cada grupo receberá R$300 para utilizar na escola e tirar os projetos do papel.

A confirmação deve ser efetivada no site da Secretaria Escolar Digital e para acessar, o estudante deve usar login e senha (os mesmos do Centro de Mídias).