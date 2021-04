Veja maneiras seguras de comemorar a vacinação nas redes

3. Tire uma foto na área externa do local de vacinação. No local que você for vacinado, peça para alguém tirar a sua foto do lado de fora. Desta forma, você estará realizando uma dupla função: a de divulgar o local da sua região que está fazendo esse importante trabalho, e a de comemorar a sua vacinação

5. Oculte todas as informações pessoais. Se você realmente deseja compartilhar o seu certificado de vacinação e simplesmente acredita que não há outra opção de expressar a sua alegria nas redes sociais, cubra com o dedo todas as informações pertinentes. Não rabisque os dados do certificado com uma ferramenta de edição de imagem do seu dispositivo, pois isto pode ser eliminado com um pouco de conhecimento em software