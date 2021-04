Doria e Leite discutem formato de prévias com Bruno Araújo

Eduardo Leite e João Doria participam de reunião com o presidente do PSDB, Bruno Araújo - (Foto: Divulgação)

Os governadores tucanos de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se reuniram, na noite desta terça-feira (27), com o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, em Brasília. O grupo debateu o formato das prévias do partido, que serão realizadas no dia 17 de outubro.

Tanto Doria quanto Leite se apresentam como potenciais candidatos nas prévias do partido para definir quem vai disputar a Presidência da República nas eleições do ano que vem. Mas eles têm propostas diferentes para a escolha do candidato.

Doria defende que haja eleições diretas para a escolha do candidato. Nesse formato, mais de milhão de filiados ao PSDB poderiam votar no seu candidato preferido.

Leite, por sua vez, acredita que é preciso dar "peso" diferente aos votos. Assim, o voto de ocupantes de cargos, por exemplo, teria um peso maior do que o dos filiados.

Normas aprovadas pelo PSDB em 2018 definiram que o peso eleitoral de cada estado seria considerado para computar os votos nas prévias. Com mais eleitores, São Paulo tem um peso maior.