Cármen Lúcia envia à PGR notícias-crime contra Ricardo Salles

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira (27) que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre as duas notícias-crime que foram apresentadas contra Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Salles supostamente atuou para atrapalhar investigação sobre apreensão do maior carregamento de madeira do país.

Uma notícia-crime foi apresentada por Alexandre Saraiva, que era superintendente da Polícia Federal no Amazonas e que foi exonerado logo após as denúncias. A outra é de autoria do PDT.

Em seu despacho, Cármen Lúcia escreve: "Vindo a esta Relatoria notícia crime de gravidade incontestável e de descrição minudente de aparente antijuridicidade de práticas relatadas, há de se determinar o encaminhamento da Petição para exame do Procurador-Geral da República e para o exercício de suas atribuições constitucionais".