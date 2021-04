Uau! Fotógrafos compartilham fotos que tiraram da superlua rosa

Fotógrafos de todo o mundo aproveitaram a superlua rosa de segunda-feira (26) para tirar lindas fotos do satélite natural da Terra, que aparentava estar maior e mais brilhante para nós, observadores Local: Derbyshire, Inglaterra *Estagiária do R7 sob supervisão de Pablo Marques

Em alguns casos, no entanto, quando a Lua se encontra próxima do horizonte, ela pode apresentar um tom amarelado, alaranjado ou avermelhado Local: Land O' Lakes, na Flórida, Estados Unidos

O professor Rodolfo Langhi, coordenador do Observatório de Astronomia da Unesp (Universidade Estadual Paulista), explica por que isso ocorre.



"Chama-se espelhamento da luz. A luz branca dos astros — que é a mistura de todas as cores —, ao penetrar na atmosfera terrestre, vai se espalhando em diferentes cores devido a composição dos gases do ar e das partículas em suspensão"



Local: Cobetts Pond, em New Hampshire, Estados Unidos