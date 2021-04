Não tem gestão na saúde pública, setor privado é solução, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou nesta terça-feira (27) o sistema público de saúde e afirmou que o sistema privado é a solução, durante reunião do Conselho de Saúde Suplementar. Ele cogitou a criação de um voucher para que a população utilize em hospitais da rede particular.

"Nós vamos ter que fazer na saúde igual se fez no auxílio emergencial. Pobre tá doente? Dá um voucher para ele. Quer ir no (Hospital) Einstein? Vai no Einstein. Quer ir no Sus, pode usar seu voucher onde quiser. Não tem gestão na saúde pública. No privado o cara chega de manhã, viu que não tá com febre, leva para cirurgia. Tem que desocupar a cama. Já no público, o cara fica oito dias na cama esperando e vai se formando um fila no corredor. Setor público não vai conseguir acompanhar a questão da saúde. Setor privado é a solução", afirmou.

Participaram da reunião os ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, e Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil.

Até os foguetes da NASA já são privados. Estado quebrou, não consegue mandar todo ano um homem para lua. Estados Unidos tem indústria forte. Chinês inventou o vírus e a vacina dele é pior que a americana. “Toma aqui a pfizer”.