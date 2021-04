Segunda fase do vestibular da Unesp será no dia 8 de maio

Estudantes podem consultar o local de prova para a segunda fase do vestibular da Unesp - (Foto: Igor do Vale/Folhapress - 30.01.2021)

Os aprovados na primeira prova do vestibular da Unesp (Universidade Estadual Paulista ) devem fazer a segunda fase no dia 8 de maio. A Vunesp, fundação responsável pela aplicação do exame, também já liberou a consulta dos locais de prova.

A aplicação das provas de habilidades para os cursos da FAAC/Bauru (Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design) será feita no dia 15 de maio. Os candidatos poderão consultar o local de prova no site da Vunesp.

De acordo com a Unesp, serão seguidos todos os protocolos de prevenção à covid-19: entrada dos candidatos em turmas escalonadas, a utilização de salas com ocupação parcial para assegurar distanciamento social, uso de álcool em gel, higienização dos espaços físicos e rigoroso treinamento da equipe de aplicação. O uso de máscara é obrigatório para todos os participantes.

As proas da segunda fase do vestibular serão aplicadas em apenas um dia em vez de dois, como ocorreu em edições anteriores. Os mais de 35 mil candidatos aprovdaos na primeira fase terão das 14h às 19h para escrever uma redação e responder 60 questões objetivas, sendo 20 questões para cada uma das seguintes áreas:

Linguagens e Códigos: elementos de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte;

Ciências Humanas: elementos de História, Geografia, Filosofia e Sociologia;

Ciências da Natureza e Matemática: elementos de Biologia, Química, Física e Matemática.