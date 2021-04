PF: operação em 6 estados tenta prender traficantes de mulheres

Operação acontece em São Paulo, Goiânia, Foz do Iguaçu, Venâncio Aires, Lauro de Freitas e Rondonópolis - (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (27) uma grande operação, em seis estados, para combater o tráfico de mulheres. Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão e oito de prisão preventiva. Cinco dos acusados, porém, podem estar fora do Brasil, mais precisamente no Paraguai, Estados Unidos, Espanha, Portugal e Austrália. Por causa disso, a PF pediu a inclusão do nome deles na Difusão Vermelha da Interpol.

As investigações, que culminaram na operação de hoje, batizada de Harem BR, começaram em 2019, em inquérito conduzido pela Delegacia de Polícia Federal em Sorocaba (SP). A apuração se deu a partir de desdobramento da denominada Operação Nascostos, que desarticulou um grupo de estelionatários que praticava fraudes pela internet, mediante a clonagem de cartões de crédito.

Durante a Nascostos, a PF notou que algumas das compras feitas pelos estelionatários com cartões clonados foram de passagens aéreas, as quais tiveram como destinatárias duas garotas de programa que viajaram a Doha, no Catar.