Bolsonaro sanciona, com vetos, criação do programa Pró-Leitos

O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira (27), com três vetos, a criação do Programa Pró-Leitos pelo período em que durar a crise sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus.

O decreto, publicado no DOU (Diário Oficial da União), busca incentivar empresas a utilizarem recursos próprios para a contratação de leitos clínicos e de terapia intensiva da rede privada de saúde para uso do SUS (Sistema Único de Saúde).

De acordo com a publicação, os leitos disponibilizados deverão ser ocupados por pessoas acometidas pela covid-19, e a regulação deles será gerenciada pelo gestor local do SUS.