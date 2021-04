Pandemia mudou pontos de vista dos consumidores, diz pesquisa

A pandemia de covid-19 mudou, entre outras coisas, os pontos de vista de muitas pessoas com relação a comportamentos de compra, impactos no meio ambiente e sustentabilidade. É o que mostra um estudo realizado pelo IBM Institute for Business Value, com mais de 14 mil consumidores em nove países, incluindo o Brasil.

Leia também: Biden diz que luta pelo clima é imperativo econômico e moral

Os resultados indicam, por exemplo, que 66% dos brasileiros pesquisados estão dispostos a mudar seus hábitos de consumo para reduzir problemas ambientais. Globalmente, muitos se mostraram abertos às ideias de pagar do próprio bolso e até receber salários menores, por um futuro mais sustentável

Nove de cada 10 entrevistados afirmaram que a pandemia afetou seus pontos de vista sobre sustentabilidade ambiental, mais do que qualquer outro aspecto, como incêndios florestais, desastres causados pelas mudanças climáticas e cobertura sobre o assunto.

Os relatórios também mostraram as diferenças de opiniões de consumidores de vários países. Nos EUA, por exemplo, a preocupação com a sustentabilidade é menor que de vários outros locais. Apenas 51% dos norte-americanos disseram que lidar com mudanças climáticas é muito ou extremamente importante para eles, 18% a menos que a média global.

A pesquisa apontou que muitos consumidores estão mais dispostos a mudar a forma como fazem compras, viajam, escolhem um empregador e até mesmo onde fazem investimentos pessoais devido a fatores de sustentabilidade ambiental.

Além disso, funcionários também se mostram dispostos a aceitar um salário mais baixo para trabalhar em uma empresa que se preocupa com a sustentabilidade. De acordo com o estudo, 71% dos trabalhadores e candidatos entrevistados afirmam que empresas ambientalmente sustentáveis são mais atraentes como empregadores.

Além disso, mais de dois terços dos que estão procurando emprego se candidatariam e aceitariam empregos em organizações ambiental e socialmente responsáveis. E quase metade aceitariam salários mais baixos para trabalhar nesses locais.

Consumo consciente

Na área do consumo essa tendência fica ainda mais explícita. Globalmente, 54% dos entrevistados disseram que, a despeito do impacto financeiro causado pela pandemia, estão dispostos a pagar mais por produtos de marcas que sejam sustentáveis ou ambientalmente responsáveis.

Outro exemplo da importância é que 55% afirmaram que a sustentabilidade é muito importante ao escolher a marca de um produto, um aumento de 22% em relação a uma pesquisa realizada antes da pandemia. Seis a cada dez disseram que estão dispostos a mudar seus hábitos de compra para ajudar a reduzir os impactos ambientais.

Os consumidores pesquisados na Índia (78%) e na China (70%) são os mais dispostos. Os consumidores pesquisados em países da América Latina, México (69%) e Brasil (66%), também relataram ter grande disposição para mudar seu comportamento de compra para ajudar a reduzir o impacto negativo no meio ambiente.

O IBM Institute for Business Value pesquisou mais de 14 mil adultos de nove países do mundo (EUA, Índia, Reino Unido, Canadá, Alemanha, México, Espanha, Brasil e China) durante o mês de março de 2021.