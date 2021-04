Ministério leiloa cinco aviões apreendidos do tráfico de drogas

Ministério já arrecadou R$ 43 milhões com o leilão de bens do tráfico de drogas - (Foto: Divulgação/Polícia Federal)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública realizará até o dia 28 de abril, em Goiás, o leilão de 5 aeronaves apreendidas do tráfico de drogas em operações da Polícia Federal. Caso alguma das aeronaves não seja arrematada até o dia 28, os lances serão estendidos até o dia 12 de maio, a partir de 80% do valor de mercado.

Estão disponíveis um avião Cessna Aircraft modelo 210L, com lances a partir de R$ 750 mil; um avião modelo BEM-721C, a partir de R$ 154 mil; um Cessna Aircraft modelo 172RG, a partir de R$ 117 mil; um Beech Aircaraft modelo 58, a partir de R$ 100 mil, e um Neiva Modelo Bem -720D, a partir de R$ 41 mil.

Os interessados poderão agendar previamente um horário para inspeção das aeronaves, localizadas no aeródromo Nacional de Aviação Eppinghaus, em Goiânia, que ocorrerão nos dias 26 e 27 de abril, por meio do telefone (62) 9 9854-6688.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública já realizou neste ano mais de 50 leilões do patrimônio apreendido de criminosos, e arrecadou aproximadamente R$ 40 milhões.O recurso arrecadado de crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes é destinado ao Funad (Fundo Nacional Antidrogas), que financia projetos de segurança pública e combate às drogas no Brasil. Até 40% são revertidos no reforço das forças policiais que efetuaram a apreensão.

