Bolsonaro prevê recomposição após corte 'técnico' no Orçamento

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (26), em visita à Bahia, que cortes realizados no Orçamento de 2021, sancionado na semana passada, deram-se por questões técnicas, e que serão feitas recomposições ao longo do ano.

"Dizer que aqueles que criticaram os cortes no Orçamento. Foi cortado sim por uma questão técnica, mas nós faremos recomposição do Orçamento, pelas vias legais. O Brasil não pode e não vai parar", afirmou.

A sanção do projeto se tornou um imbróglio. Em razão da pandemia e das disputas pela sucessão do comando do Congresso, o governo deixou a aprovação do Orçamento de 2021 para este ano. O projeto foi aprovado pelo Congresso sem prever, no entanto, todas as despesas obrigatórias. Após quase um mês de negociações, foram cortados cerca de R$ 30 bilhões do texto original.

Na visita a Bahia, Bolsonaro entregou nesta segunda obra de duplicação da BR-101.