Mourão diz que vai tomar hoje 2ª dose da vacina contra a covid

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, garantiu que tomará hoje a segunda dose da vacina contra a covid-19.

"Todo mundo está mais que consciente que o remédio que temos hoje para pelo menos mitigar os efeitos da doença é a vacina. Então todo mundo tem que, chegando a sua vez, ir para o posto de saúde e se vacinar."

De acordo com Mourão, sua equipe fica monitorando os postos de vacinação que têm menos pessoas para indicar onde ele deve se deslocar.

O vice afirmou aos jornalistas que não havia motivo para acompanharem a vacinação. "Coisa privada, né? E é a segunda [dose], a primeira é que era importante."

O general da reserva do Exército tomou a primeira dose da CoronaVac no dia 29 de março. Aos 67 anos, ele teve diagnóstico positivo de covid no final do ano passado e ficou em isolamento em sua residência por 12 dias.