Atualidades: 7 temas que podem cair em concursos e vestibulares

Temas de atualidades são cobrados com frequência nas provas de vestibulares ou mesmo concursos. Para facilitar a vida dos estudantes, o R7 ouviu o professor de Geografia e Atualidades do Poliedro, Murilo Cruz, para destacar os principais assuntos. Confira:

1 - Covid e o papel do Estado e do mercado: O coronavírus, sem dúvida, é o assunto mais comentado no momento. O professor Cruz destaca que o estudante deve estar atento a comparação entre sistemas de saúde. "No Brasil nós temos o SUS ( Sistema Único de Saúde) que atende a todos, nos Estados Unido as pessoas precisam pagar pelo tratamento", explica. "Por outro lado, o papel da indústria farmacêutica na produção de vacinas, remédios e equipamentos foi muito importante neste momento da pandemia"

2- Vacina na geopolítica: Ainda sobre a covid-19, mas com foco na economia, os países que investiram em tecnologia e ciências saíram na frente na produção de vacinas. "Esses países são centrais na política e na economia e quanto mais rápido vacinarem a população, mais rápida será a retomada da economia"

3 - Saída da Ford: A saída da empresa automobilística Ford foi o símbolo de um processo que ocorre no Brasil nos últimos anos: a desindustrialização. "As porcentagens de pessoas que trabalham na indústria, assim como a participação do setor no PIB (Produto Interno Bruto) tem caído", diz Cruz. "Por conta do alto custo de operar no Brasil e os lucros não satisfatórios, muitas indústrias têm deixado o país, o que representa fuga de capital."

4 - Agronegócio: Por outro lado, a agricultura tem se destacado na economia. "O Brasil tem exportado muito e é um setor que apesar da crise econômica, vai bem muito bem, mas mostra que o país segue cada vez mais para o setor primário"

5 - Questão ambiental: "Há dois anos o discurso do governo é o de não valorizar as questões ambientas e o demonte das estuturas de estado criadas na década de 1980, que tinham como objetivo proteger o meio-ambiente, o resultado dessa política foi o aumento do número de queimadas e do desmatamento, questão que tem chamado a atenção de órgão e lideranças internacionais como ficou evidente na Cúpula do Clima"

6 - Equilíbrio entre os três poderes: Para uma democracia funcionar é preciso que haja equilíbrio entre o poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário. "Eles funcionam como freios e contrapesos para evtar possíveis tendências autoritárias"