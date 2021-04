Covid: Brasil registra 3.076 mortes e 71.137 novos casos em 24 horas

SP, Rio, Minas e Rio Grande do Sul são os estados com o maior número de óbitos - (Foto: Jorge Hely/Framephoto/Estadão Conteúdo - 07.04.2021)

O Brasil registrou, nesta quinta-feira (22), 3.076 mortes por covid-19 e 71.137 novos casos, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).

Com o balanço de hoje, o país contabiliza 389.492 mortes e 14.308.215 pessoas que já foram diagnosticadas com a doença. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os estados com o maior número de óbitos, respectivamente.

De acordo com o Ministério da Saúde, o número de recuperados supera a marca de 12,7 milhões.

Segundo o Conass, a taxa de letalidade do coronavírus no Brasil é de 2,7% e a taxa de mortalidade por cada 100 mil habitantes é de 182,5. A média móvel de óbitos nos últimos 7 dias é de 2.580 e a média móvel de novos casos é de 60.185.