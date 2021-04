USP oferece curso online de programação para alunos do ensino médio

A Universidade de São Paulo (USP) de São Carlos está com inscrições abertas para o Codifique, um curso online e gratuito de programação básica voltado a estudantes do ensino médio de todo o país. Para participar, não é necessário conhecimento prévio do assunto.

O curso começa no dia 19 de maio e termina em 7 de julho, com aula todas as quartas-feiras, das 16h às 17h. Serão apresentados conceitos de lógica básica de programação por meio da linguagem JavaScript. Também serão abordados lógica e resolução de problemas aplicáveis ao cotidiano.

Para assistir às aulas, é importante que os estudantes tenham acesso a um computador com internet e também um celular com WhatsApp.

As inscrições podem ser feitas até dia 10 de maio por meio do formulário na internet. O número de vagas é limitado. Quem não for selecionado, entra em uma lista de espera até que novas vagas sejam abertas.