Jovem compra domínio do Google na Argentina por R$ 16

Jovem compra domínio do Google na Argentina - (Foto: Freepik)

O Google na Argentina ficou fora do ar nesta semana depois que um jovem descobriu que o domínio do buscador estava à venda e o comprou por $ 270 pesos argentinos, cerca de R$ 16 reais.

Segundo o jornal argentino La Nación, Nicolás Kuroña entrou no site NIC Argentina, que cuida dos registros de sites pelo país, e viu que o domínio do maior buscador do mundo estava livre.

Porém, o sonho de ser o dono de um dos domínios de uma das empresas mais poderosas do mundo durou pouco, e duas horas depois, o domínio voltou ao controle do Google.

Quiero aclarar que entre a https://t.co/XtzUy8WL36 vi el nombre de https://t.co/cK20BdyuxB disponible y lo compre legalmente como corresponde! — Nicolas David Kuroña (@Argentop) April 22, 2021

Esto es lo que vi el día que compre el dominio de https://t.co/cK20BdyuxB, gracias por el apoyo !! pic.twitter.com/hYsVcEoLLj — Nicolas David Kuroña (@Argentop) April 23, 2021

Alguns internautas haviam reclamado que o site não estava funcionando e usaram as redes sociais para reclamar. Pouco tempo depois se descobriu que o site estava fora do ar por conta da transação de Kuroña.

Na Argentina, sites com o domínio “com.ar” precisam ser renovadas anualmente. Quando a validade vence, o domínio é liberado de forma automática e outras pessoas podem registrá-lo.

Porém, segundo o La Nación, o domínio do Google ainda não estava vencido. O grupo Open Data Córdoba mostrou que o domínio só ficará disponível em julho e mostraram as atividades recentes de quem estava comandando o site.

Kuroña afirma que a compra foi legal e tem os documentos para comprovar a transação, mas até agora não há uma explicação de como o site da empresa ficou livre no mercado por algumas horas.