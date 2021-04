Cúpula do Clima e sanção do Orçamento marcam a semana

O presidente Jair Bolsonaro prometeu zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030, reduzir as emissões de carbono em 37% até 2025 e zerá-las até 2050, durante seu discurso na Cúpula do Clima. O presidente também esperou até o último momento para sancionar o Orçamento de 2021, com vetos e desafios de cortes nas principais áreas, como Saúde e Educação. São Paulo reabre bares, restaurantes, academias e parques neste sábado com horário restrito. Veja essas e outras notícias que foram destaques na semana nas fotos a seguir:

O governo do estado de São Paulo confirmou nesta sexta-feira (23), em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o retorno de atividades ligadas ao setor de serviços, como restaurantes, academias e atividades culturais, além de abertura de parques, para este sábado (24), na nova etapa da fase de transição do Plano SP de flexibilização econômica na pandemia de covid-19

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou nesta quinta-feira (22) reajuste médio de 8,95% na conta de luz dos consumidores atendidos pela CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz). A companhia atua na distribuição de energia para 234 municípios do interior do estado de São Paulo. Entre os principais municípios estão Campinas, Ribeirão Preto, Bauru e São José do Rio Preto. Para os consumidores de alta tensão, como os industriais, o reajuste médio será de 9,6%. Para os consumidores comerciais e residenciais, atendidos em baixa tensão, a fatura ficará, em média, 8,64% mais cara

O estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira (21) 17.123 casos e 977 óbitos por covid-19 nas últimas 24h, segundo informações divulgadas pelo governo estadual. No total, desde o início da pandemia, foram registrados 90.627 mortes e 2.786.483 casos só no estado. Entre os infectados, 2.429.577 se recuperaram e, desse total, 283.604 estiveram internados, e receberam alta

Quem nasceu no estado de São Paulo em 2020 tem a expectativa de vida de 75,4 anos, exatamente um ano a menos do que o que havia sido registrado em 2019, e atingindo a menor idade desde 2012, conforme informações da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados). A diminuição na expectativa de vida do paulistano aconteceu devido aos altos números de mortes causadas pela pandemia do coronavírus. Exceto as crianças e os adolescentes de 0 a 14 anos, todas as faixas etárias tiveram alta na taxa de mortalidade

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, no limite do prazo, a proposta de Orçamento para 2021 com vetos ao texto aprovado pelo Congresso. A decisão ocorreu após acordo firmado entre o governo e o Congresso que autorizou gastos com o enfrentamento à crise causada pela pandemia do novo coronavírus e suas eventuais consequências econômicas



O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria para aceitar um recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro em processo sobre o tríplex do Guarujá. O julgamento foi suspenso com o placar de 7 votos a 2 após pedido de vista do ministro Marco Aurélio Mello. Para juristas, a decisão é um golpe na luta contra a corrupção



O STF (Supremo Tribunal Federal) também decidiu manter a decisão do ministro Edson Fachin, relator das ações da Operação Lava Jato na Corte, de enviar do Paraná para o Distrito Federal quatro processos da Operação Lava Jato que têm como réu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

A arrecadação total de impostos da Receita Federal atingiu R$ 137.932 milhões em março, valor 18,49% superior ao do mesmo período do ano passado. Trata-se do melhor desempenho arrecadatório desde 2000, tanto para o mês de março quanto para o primeiro trimestre

De segunda (19) a sexta-feira (23) os estudantes aprovados em uma universidade pública via Sisu (Sistema de Selação Unifcada) puderam fazer a matrícula diretamente no site da instituição escolhida. Também foi o período para os interessados em participar da lista de espera demonstrar interesse. O resultado da lista de espera será divulgado no dia 27 de abril

Estão abertas as inscrições para o vestibular da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) que oferece 11 mil vagas gratuitas para a graduação. As inscrições para o vestibular que devem ser feitas pelo site até as 23h59 do dia 20 de maio. As provas ocorrerão em duas datas: eixo de Licenciatura no dia 13 de junho e o eixo de computação no dia 20 de junho

Estão abertas até domingo (25) as inscrições para o programa Qualfica Mais do MEC (Ministério da Educação) e Ministério da Economia, que oferece cursos gratuitos de programação para jovens até 29 anos

Os Estados Unidos estão vacinando todos os cidadãos maiores de 16 anos desde segunda-feira (19). O anúncio foi feito pelo presidente Joe Biden. O país, que é o mais atingido pela pandemia tanto em número de infecções (31,7 milhões) como de mortes (567 mil), também é o que mais aplicou doses de vacinas (131,25 milhões)





O ex-policial Derek Chauvin foi considerado culpado pelo júri no julgamento pela morte de George Floyd, durante uma abordagem no centro de Minneapolis (EUA), em maio de 2020. A decisão foi anunciada na tarde de terça-feira (20), pouco mais de um dia depois que a acusação e a defesa fizeram suas alegações finais. A pena será divulgada em audiência daqui dois meses

O presidente do Chade, Idriss Déby Itno, que estava no poder há 30 anos, morreu na terça-feira (20) em consequência dos ferimentos que sofreu durante uma operação militar contra os rebeldes no norte do país

A polícia de Columbus, no estado de Ohio, Estados Unidos, matou a tiros uma adolescente afro-americana que aparentemente atacava outra pessoa com uma faca. De acordo com o chefe de polícia da cidade, Michael Woods, a polícia recebeu uma ligação de emergência na terça-feira à tarde de uma pessoa que temia ser atacada com uma arma branca



A Marinha indonésia anunciou na quarta-feira (21) que perdeu contato com um de seus submarinos com 53 pessoas a bordo. O submarino de 43 anos, KRI Nanggala-402, estava conduzindo um exercício com torpedo nas águas ao norte da ilha de Bali, mas não conseguiu transmitir os resultados como esperado. O oxigênio do submarino acabou na sexta-feira (23)

A rainha Elizabeth 2ª se declarou "profundamente emocionada" com as mensagens recebidas após a morte do marido, o príncipe Philip, em uma mensagem divulgada na quarta-feira (21), quando completou 95 anos. Philip morreu em 9 de abril, aos 99 anos

O Departamento de Justiça dos EUA vai abrir uma investigação contra a polícia de Minneapolis para averiguar o uso sistemático de violência, anunciou na quarta-feira (21) o procurador-geral, Merrick B. Garland

Os EUA querem reduzir pela metade a emissão de gases de efeito estufa, um fator importante para o aquecimento global, até o fim da década, anunciou o presidente Joe Biden durante a cúpula do clima de quinta-feira (22). Em discurso, Biden disse que os EUA vão investir na criação e manutenção de empregos ligados à economia verde e sustentável

A Rússia anunciou na terça-feira (20) a intenção de construir o primeiro módulo de sua própria estação espacial até 2025, depois que o governo deu a entender que poderia abandonar a Estação Espacial Internacional (ISS). Segundo autoridades, primeiro módulo básico já está em construção

A Apple realizou o evento anual para anunciar os próximos da marca na terça-feira (20). Entre as novidades apresentadas estão o novo iMac, o novo iPad Pro, a nova versão do Apple TV 4k e um novo modelo de iPhone na cor roxa



A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, realizou um novo feito extraterrestre inédito em sua missão mais recente a Marte: converter dióxido de carbono da atmosfera em oxigênio puro e respirável, anunciou a agência na quarta-feira (21). A extração de oxigênio inédita foi realizada na terça-feira (20) por um dispositivo experimental a bordo do Perseverance, jipe científico que pousou no Planeta Vermelho em 18 de fevereiro