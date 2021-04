Lewandowski libera a Calheiros acesso a mensagens vazadas

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou ao senador Renan Calheiros (MDB-AL) o acesso às mensagens vazadas entre o ex-juiz Sergio Moro e os procuradores que integravam a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba (PR). De acordo com a assessoria de imprensa do STF, Lewandowski autorizou apenas a extração de cópia dos trechos que citam o senador na reclamação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em fevereiro, a Segunda Turma do Supremo já havia liberado à defesa de Lula o acesso às mensagens hackeadas e atribuídas ao ex-juiz Sergio Moro e procuradores da Operação Lava Jato.