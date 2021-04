Rara espécie de cavalo ganha nova casa no zoológico de Praga

Quatro raros cavalos selvagens do centro da Ásia, cuja raça já esteve perto da extinção, estão agora perambulando por um campo com vista para Praga, capital da República Checa, já que o zoológico da cidade expandiu seu programa de reprodução que visa incrementar a população desses animais nas estepes asiáticas. "Todo esse projeto visa recriar aqui o ambiente da estepe, com sua fauna e flora originais, com a ajuda dos cavalos. Por enquanto, nós temos quatro éguas em uma área de quase 20 hectares. Um garanhão virá para cá também, quando a situação estabilizar. Bem, esperamos que então teremos alguns potros. Porém, será um reprodutor dos cavalos-de-Przewalski que viverá do que eles puderem pastar nesta área", diz o diretor do zoológico, Miroslav Bobek.