Cresceu a massa de pessoas que precisam do Estado, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a criticar medidas mais severas de isolamento social nesta sexta-feira (23). "Cresceu a massa de pessoas que nada mais têm ou quase nada mais têm e precisa do Estado em um momento difícil como esse", diz Bolsonaro

A fala ocorreu durante cerimônia de Entrega de Cestas de Alimentos do Programa Brasil Fraterno, iniciativa do governo federal para arrecadar e doar cestas de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. O programa vai entregar 468 mil cestas básicas em municípios do Pará.

Ele estava acompanhado dos ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, João Roma, da Cidadania, Gilson Machado, do Turismo, além do governador do Pará, Helder Barbalho. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que assumiu nesta sexta-feira cargo na secretaria-geral do Exército, de também estava no local.