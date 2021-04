PF mira quadrilha especializada em roubos a terminais da Caixa

A PF (Polícia Federal) está nas ruas na manhã desta sexta-feira (23) para prender acusados e encontrar novas provas contra uma quadrilha especializada na prática de furtos em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal em diversos Estados.

A operação leva o nome de Pesca Urbana. Sessenta agentes federais cumprem seis mandados de prisão e 14 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (SP) e Vitória da Conquista (BA), além de medidas cautelares para sequestro de bens da organização.

O grupo, investigado pelas unidades da polícia de Caxias do Sul (RS) e Sorocaba (SP), teria como base o Estado de São Paulo.



As investigações foram abertas em Caxias do Sul em janeiro deste ano, após ataques a nove agências da Caixa na Serra Gaúcha. Na sequência, o grupo prosseguiu no Rio Grande do Sul com ações contra bancos nas regiões da Grande Porto Alegre e no litoral gaúcho, e, posteriormente, em outros Estados.



Em Sorocaba, as investigações tiveram início a partir da prisão em flagrante de um homem, em agosto de 2020. Posteriormente, no decorrer da investigação, foram realizadas outras prisões em flagrante de quatro homens e duas mulheres em ataques contra a Caixa nos municípios paulistas de Americana, Alumínio e Sorocaba.



A PF afirma que os investigados responderão pela prática dos crimes de furto qualificado (prisão de 2 a 8 anos e multa), organização criminosa (reclusão de 3 a 8 anos e multa) e outros que venham a ser identificados na sequência das apurações.