'Estúdio News' debate exploração espacial e combustível do futuro

Hoje muito se fala sobre o retorno do homem à Lua e sobre a vida em Marte. No Estúdio News deste sábado (24) vamos falar sobre exploração espacial e saber um pouco mais sobre a participação brasileira nessas missões e os benefícios que giram em torno disso.

De acordo com Sérgio Sacani, editor do Space Today, em um futuro próximo a humanidade poderá realizar uma espécie de mineração lunar.

“A gente já sabe que a Lua hoje tem recursos muito importantes para a Terra. Principalmente o chamado Hélio-3, que é um combustível do futuro para reatores nucleares”, diz Sérgio. Segundo o geólogo, países como a China e os Estados Unidos já estão mapeando pontos no satélite para a localização da substância.

Durante a entrevista, Jefferson Michaelis, reforçou que a exploração e o turismo espacial tendem a ficar cada vez mais acessíveis. Segundo o diretor do Núcleo de Educação Espacial do KSCIA, o avanço na área espacial acontece de maneira muito rápida. “Enquanto em algumas áreas os avanços acontecem em 10 anos, na nossa área ele acontece em um ano”.

Michaelis ressaltou ainda o avanço dos estudos e as oportunidades de emprego para a nova geração.

“Nós viajamos por várias partes do mundo levando aos jovens, principalmente a adolescentes e educadores, o que é essa nova área espacial, as oportunidades, o que vamos ter de emprego, as empresas que estão surgindo, o que está mudando, qual o contexto hoje dos EUA, do Brasil, da Rússia, Luxemburgo, nessa área toda espacial”.

Apesar de ser vista como uma área “distante” para muitas pessoas, a ciência espacial tem um impacto direto na vida da população.

“Quando a gente fala de exploração espacial, a gente tá falando de criação de tecnologias que vão impactar a nossa vida aqui na Terra”, afirmou o educador espacial José Carlos Filho.

