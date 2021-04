Artista israelense coletando pontas de cigarro da praia para suas obras

Perambulando pelo litoral todas as manhãs, o israelense Julian Melcer considera todos os dias o Dia da Terra, coletando pontas de cigarro e vendendo aos fumantes pequenas bolsas as quais ele chama de cinzeiros de bolso. "Eu tenho coletado pontas de cigarro nas praias de Israel há cerca de 3 anos. Isso é super importante, porque as pontas de cigarro danificam a natureza. Elas ferem a praia e eu amo a praia. É a minha casa. Eu só tento salvar o mundo." Melcer coleta guimbas na praia todas as manhãs em Tel Aviv e cria obras de arte com as bitucas coletadas. "É o que eu sou. Estou aqui para proteger o mundo. Com certeza está queimando, está queimando na minha alma, queimando nos meus ossos, queimando nos meus olhos quando eu vejo lixo na praia e não posso realmente pensar em nada para me acalmar além de ir à praia, limpar, falar com as pessoas e oferecer a elas uma solução”, destacou Melcer. Ele também evita a poluição vendendo cinzeiros de bolso para fumantes. Isso rende a ele até US$4 mil por mês durante o verão. "Isso é meio doido. Quando eu comecei, há cerca de 3 anos, não havia nenhuma conexão com trabalho, nenhuma conexão com dinheiro. Apenas tratei de criar meu próprio valor e eu sabia o quanto este projeto era importante para mim e sabia que podia vender os cinzeiros de bolso. Nunca pensei que se transformaria nesse lindo projeto no qual eu posso receber das pessoas para limpar a praia, conscientizar e tocar os fumantes”, afirmou Julian.