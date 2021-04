Cães são treinados para detectar covid-19 em poucos segundos

Com seu olfato apurado, Diamond e Sofy detectam em poucos segundos, entre várias amostras, qual pertence a uma pessoa com covid-19 . Os cães estão sendo treinados para trabalhar no aeroporto de El Salvador. Embora os humanos não possam sentir o cheiro característico da doença, esses animais podem. E a covid-19 não é prejudicial para eles. “O tema é trabalhado em três parâmetros: autonomia, motivação e concentração. Com esses parâmetros conseguimos fazer com que o cão seja mais eficaz em localizar certos tipos de odores, seja em escombros após um terramoto, explosões, ou também para detectar a covid-19 e outras doenças, como câncer, malária ou dengue. Mesmo com um cheiro quase imperceptível, estes cães conseguem captar rapidamente”, destacou Willian Cordova, bombeiro peruano. Segundo os treinadores, os cães serão capazes de detectar a covid-19 até em pessoas assintomáticas.