Medo de perder o emprego afeta 3 em cada 5 trabalhadores no Rio

Medo de perder emprego era menor no começo do ano - (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

O medo de perder o emprego caiu 2 pontos percentuais em abril e agora afeta três em cada cinco (60,1%) profissionais do Rio de Janeiro, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (22), pela Fecomercio-RJ (Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro).

Em fevereiro, o percentual dos que temiam a demissão era de 49,3%, contra 43,3% em janeiro. Os que estão com pouco receio de perder a colocação profissional somam 15,1% da população fluminense e 24,8% dos entrevistados estão confiantes e sem medo.

O levantamento aponta ainda que a confiança do consumidor para os próximos três meses teve uma leve melhora em abril e atingiu os 22,2% dos fluminenses. Já o indicador referente aos que estão pessimistas subiu novamente, de 29,3% para 31,9%, já os muito pessimistas tiveram queda, de 29,8% para 23,4%.

O percentual de consumidores que acreditam que a economia não sofrerá alterações teve um pequeno aumento, de 17% para 18,8%. Já os muito confiantes caíram quase pela metade, indo de 6,4% para 3,7%.

Questionados sobre as expectativas em relação à economia do estado do Rio de Janeiro no próximo trimestre, 27,5% estão muito pessimistas. Os pessimistas representavam 30,8% e agora são 29,4%.