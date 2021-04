Novo comandante é transferido para a reserva da Marinha

Recém-empossado como comandante da Marinha, o almirante de esquadra Almir Garnier Santos foi transferido nesta quinta-feira (22) para a reserva do órgão militar. A decisão, publicada no Diário Oficial da União ganhou validada no último dia 9 de abril, quando Garnier foi nomeado para o cargo.

Garnier assumiu o lugar de Ilques Barbosa na Marinha após trocas feitas pelo do novo ministro da Defesa, general Braga Netto, nas Forças Armadas com a orientação do presidente Jair Bolsonaro.

Nascido em 1960, Garnier chefiava a Secrertaria-Geral do Ministério da Defesa desde janeiro de 2019. Na pasta, atuou por mais de dois anos e meio (junho de 2014 a janeiro de 2017) como assessor especial militar com os ministros Celso Amorim, Jaques Wagner, Aldo Rebelo e Raul Jungmann.