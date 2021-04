Prazo para contestar negativa do auxílio termina nesta quinta (22)

Quem teve o auxílio emergencial negado na lista divulgada em 10 de abril tem até esta quinta-feira (22) para fazer a contestação no site do Ministério da Cidadania. O valor médio do benefício é de R$ 250.

Na ocasião, 236 mil famílias foram consideradas elegíveis ao programa. De acordo com a pasta, elas "tiveram os cadastros reavaliados, ou seja, reprocessados considerando as informações mais recentes disponíveis nas bases de dados governamentais, conforme determina a legislação que disciplina o pagamento do benefício".

Caso a pessoa entenda que cumpre critérios de elegibilidade, ela deve clicar na opção que aparece no Portal de Consultas da Dataprev e enviar o pedido. Para isso, é necessário acessar a plataforma digital no endereço www.cidadania.gov.br/auxilio e clicar sobre o botão "Contestar".

Como o governo federal ainda trabalha no processamento de informações de cidadãos elegíveis ao auxílio emergencial 2021, para cada lote de processamento anunciado, o cidadão terá dez dias para contestar. No caso da lista mais recente, o prazo para o recurso começou a contar em 13 de abril e termina hoje.

Do total de 236 mil pessoas dessa lista, os nascidos entre janeiro e maio receberam a primeira das quatro parcelas no dia 15 de abril. Os que fazem aniversário depois de maio entraram no calendário normal de repasses, ou seja, quem nasceu em junho e julho também já teve a grana disponibilizada.

Agosto

Já aqueles que aniversariam em agosto recebem a verba nesta quinta (22). No total, serão 2,44 milhões de beneficiados com transferências de recursos federais que somam R$ 506,33 milhões, conforme o Ministério da Cidadania. O saque em dinheiro para esse grupo só poderá ser realizado a partir do dia 11 de maio.

Até a liberação da retirada dos recursos em espécie, a grana pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. No sistema, os beneficiários conseguem pagar boletos, comprar pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais.

Vale ressaltar que também acontece nesta quinta-feira o depósito da primeira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do programa Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final 4.

O calendário dos novos pagamentos do auxílio emergencial é dividido em quatro ciclos, de créditos e saques. Os débitos da primeira parcela seguem até 29 de abril, quando o benefício será disponibilizado para os nascidos em dezembro.

A nova rodada terá quatro parcelas, de abril a julho, com valor médio de R$ 250. Mulheres chefes de família receberão R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. O total de beneficiados atingirá 45,6 milhões.