Assista ao vivo à chuva de meteoros que terá pico nesta madrugada

Aqueles que desejarem observar a chuva de meteoros Lirídeos da madrugada na madrugada desta quinta-feira (22), a partir da meia-noite, e não tiver como fazer em um local aberto e distante de luz artifical pode assistir ao fenômeno pela live do lProjeto Icaro. As imagens exibidas são capturadas pela câmera All Sky, situada na cidade de Jacarezinho, no interior do Paraná, e exibidas em tempo real.

O equipamento é mantido pelos radioamadores Luciano Diniz e Demilson Quintão, que, unidos pelo objetivo de estudar a atmosfera terrestre, idealizaram o projeto Ícaro. As lentes são capazes de capturar imagens em 360 graus do céu.

Para que tudo saia conforme o esperado, é preciso que o céu esteja limpo, isto é, sem nuvens. Da parte dos observadores, basta se planejar para ficar acordado madrugada a dentro — quando não há luminosidade no céu, nem mesmo da Lua — e olhar para o céu reproduzido na tela em todas as direções.

Apesar de a impressão ser de que todos os meteoros partem de um único ponto, que é a Constelação de Lira, situada no horizonte norte, os meteoros são dispersos entre si e podem ser vistos de qualquer lugar do céu.

