Tiranossauro rex não era veloz como se imaginava, revela estudo

O Tiranossauro rex tem a fama de ter sido um dos maiores predadores que já habitaram a Terra, mas se engana quem acha que o dinossauro era um dos animais mais velozes da pré-história. É o que indica um estudo publicado na Revista Royal Society Open Science na última terça-feira (20).

Um grupo de paleontólogos holandeses constatou que o ritmo de caminhada preferido dos Tiranossauros levava ele a fazer o trajeto de 4,8 quilômetros em 1 hora, com a velocidade de aproximadamente 4,6 km/h, algo muito parecido com o que os humanos fazem.

Outros estudos já tinham investigado a velocidade máxima do T.rex, estimando que a espécie poderia atingir entre 20 km/h e 29 km/h na corrida.

Uma das explicações para essa velocidade mais baixa do que a imaginada para um animal daquele tamanho é uma adaptação natural. Algumas espécies buscavam economizar energia quando não estavam caçando, por exemplo.

“Os animais tendem a preferir velocidades de caminhada nas quais, para uma determinada distância, o gasto de energia seja mínimo. Eles fazem isso escolhendo ritmos de passos específicos”, destacou Pasha van Bijlert, pós-graduando de paleo biomecânica e um dos autores do estudo, em entrevista à CNN.

Outra possível causa para que os Tiranossauros tivessem essa velocidade na caminhada está na cauda deles, que eram sustentadas por ligamentos que funcionavam como elásticos.

“A cauda inteira era realmente apenas uma massa sustentada por um elástico, e a cada passo ela balançava levemente para cima e para baixo. Com o ritmo certo eles conseguiam se movimentar sem tanto esforço", destacou van Bijlert.



Os pesquisadores utilizaram no estudo um T.rex adulto de 12 metros de comprimento que estava no Centro de Biodiversidade Nacional da Holanda. De acordo com eles, a importância de compreender como era o comportamento de um predador como o Tiranossauro rex é, no futuro, saber de quanta comida ele precisava para se movimentar e com aquela massa corporal e também o quão longe eles poderiam ir em busca de presas.

Tiranossauros caçavam em bandos

Pensando no comportamento dos Tiranossauros durante a caça, uma outra pesquisa coletou evidências de que estes animais andavam em bandos atrás de suas presas.

Isso porque, após analisarem fósseis de cinco T.rex encontrados em 2014 no sul do estado de Utah, nos Estados Unidos, especialistas identificaram que provavelmente todos eles pertenciam à mesma família e que, além disso, eles morreram juntos e foram fossilizados no mesmo evento catastrófico.

"Os predadores não se tornam instintivamente gregários (que andam em bandos) com a mesma facilidade que os herbívoros", destacou Alan Titus, um dos autores do estudo, em uma entrevista coletiva. A caça de grandes animais é considerada pelos cientistas, com lobos, orcas e leões alguns dos que normalmente se movimentam em bando para buscar alimento e se proteger de possíveis ameaças.