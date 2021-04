Chuva de meteoros pode trazer algum perigo para a Terra?

A Terra está passando por um ponto de sua órbita em que acontece a chuva de meteoros Lirídeos, que terá seu pico na madrugada de quarta para quinta-feira (22). O fenômeno, que acontece todos os anos no mês de abril, poderá ser acompanhando no mundo todo em locais com baixa luminosidade e sem o auxílio de qualquer equipamento como luneta ou binóculos.

O fato do planeta cruzar no espaço com fragmentos de rochas que entram na atmosfera pode parecer uma ameaça para a vida terrestre ou para o futuro do planeta, mas é algo mais parece contemplado do que para ser temido.

Segundo o professor Rodolfo Langhi, coordenador do Observatório de Astronomia da Unesp (Universidade Estadual Paulista), o fenômeno é inofensivo e os meteoritos são pequenos demais para causar algum dano.

“Essas partículas são muito pequenas, do tamanho de grãos de arroz e elas se queimam na atmosfera”, explica. Por isso, no geral, as chuvas de meteoros são inofensivas.

O que é uma chuva de meteoros?

“Imagina que você está dirigindo um carro em uma rodovia e, de repente, você atravessa um enxame de abelhas. Algumas dessas abelhas vão atingir o vidro do seu carro. Imagina que a Terra é esse veículo e as abelhas são esses meteoros”, ilustra o professor.

A chuva de meteoros Lirídeos está sempre no mesmo ponto da órbita terrestre, e, por isso, é um fenômeno anual e esperado pelos astrônomos. Quando a Terra atravessa essa nuvem de pequenas rochas, algumas caem na atmosfera, queimam e se desfazem no ar.

Para um meteoro oferecer um risco ao planeta, teria que ser bem maior e não ser destruído na atmosfera antes de atingir o solo.

Há relatos pelo mundo de pessoas que foram atingidos pelos meteoritos, nome dado aos meteoros quando passam da atmosfera terrestre, mas a probabilidade de alguém morrer com o impacto é baixa.

Em 1908, um meteorito de grandes proporções caiu em uma floresta na região da Sibéria e devastou a área. Apesar do impacto da queda, não há uma cratera, o que indica que o meteorito explodiu antes de colidir com o solo.

As estrelas cadentes

Quando os meteoritos caem na Terra, pegam fogo e é possível acompanhar um breve rastro luminosos. Por isso, as chuvas de meteoros são popularmente conhecidas como estrelas cadentes, por parecer que uma estrela está caindo do céu durante a noite.

Com isso, desde os primórdios da humanidade, esses pontos brilhantes mexem com o imaginário das pessoas. E é até comum encontrar quem faça pedidos aos meteoros em chamas, mas, até agora, não há indícios de que os desejos se realizem.

A Terra está segura?

Até agora, não há nenhum asteroide ou cometa que possa se chocar de maneira violenta com a Terra em um futuro próximo.

Apesar de alguns desses corpos rochosos cruzarem a órbita do planeta, nenhum deles passa na mesma época em que a Terra está rotacionando por aquela região, explica o professor Langhi.

“Pode ser que algum asteroide ou cometa venha em direção à Terra algum dia, mas por enquanto, nenhum dos milhares de corpos celestes catalogados pelos grandes telescópios tem um indicativo que um dia vai colidir com o planeta”, assegura o especialista.