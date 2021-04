Veja inscrições abertas para bolsas de estudo e cursinhos populares

Estudantes que pretendem cursar uma universidade em 2022 devem ficar atentos ao calendário de matrícula dos cursinhos populares e do processo seletivo para bolsas nos cursinhos tradicionais após a divulgação do resultado do Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

O Cursinho da Poli está com as incrições abertas para a turma de maio. Os interessados têm até o dia 30 de abril para se increver.

Com inscrições abertas para as turmas de maio, o Maximize é uma opção para quem não pode arcar com as mensalidade dos cursinhos comerciais e oferece planos com parcelas de R$ 159 por mês.

O Cursinho Identidade Popular, em Campinas, abriu inscrições para as vagas remanescentes. O critério é por ordem de chegada.

Bolsa de Estudo

O Anglo está oferecendo bolsas a partir de boletins entregues pelos alunos. As inscrições ficam abertas até 30 de abril e podem ser realizada através do site. O curtinho aceita as notas de boletim escolar, do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Fuvest e Unicamp e demais vestibulares. De acordo com o desempenho, os estudantes podem obter até 100% de desconto na mensalidade das turmas de abril.

O Poliedro promove um concurso de bolsas que também podem chegar a 100% do valor da mensalidade. A iniciativa é válida para as unidades de São Paulo e São José dos Campos, além das turmas online.

Em São Paulo e para as turmas online, as provas serão realizadas na sexta-feira (23). Em São José dos Campos, no sábado (24). As inscrições devem ser realizadas pelo site do cursinho.

O Poliedro oferece a Bolsa Desempenho, um programa de descontos por meio da análise dos resultados em vestibulares e em Olimpíadas do Conhecimento. Para participar, é preciso preencher o formulário que consta no link e anexar os comprovantes dos resultados - que podem ser os boletins dos vestibulares ou os certificados de premiação em olimpíadas. Os documentos são avaliados pela equipe da instituição, que entrará em contato com os candidatos que estão aptos a participar.

Também neste sábado (24) às 10h, o Objetivo realiza a prova para bolsa para os estudantes já inscritos. Além do concurso de bolsa, os interessados podem participar de um programa de descontos com base no desempenho. As bolsas de estudos são concedidas após análise do desempenho do candidato no Enem e nos vestibulares, em Olimpíadas Científicas, ou ainda pelo boletim do aluno no ensino médio. Para isso, o estudante preenche um formulário específico no site e um dos consultores entra em contato.

A Oficina do Estudante de Campinas, está oferecendo bolsas de estudo para turmas de maio, e vagas remanescentes para o Projeto Turma de Medicina Extensivo 2021, com aulas já em andamento. Os descontos variam de 10% a 100%. Os interessados devem preencher o formulário pelo link.