Veja as novidades que a Apple começa a vender em 2021

A Apple apresentou, nesta terça-feira (20), os novos produtos que chegam às lojas ainda neste ano. O Spring Loaded, primeiro evento da empresa no ano foi realizado totalmente online por contra da pandemia de covid-19. Veja as novidades anunciadas pela bigtech



*Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques

A nova linha de iMacs possui sete cores diferentes e conta com o processador M1, desenvolvido pela própria Apple, e aumenta o desempenho do computador. Além disso, o dispositivo tem um display de 24 polegadas com uma resolução de 4.5K



O novo iMac agora pode ser comprado nas cores, azul, roxo, vermelho, laranja, amarelo e verde, além do tradicional cinza

O iPad Pro foi outro lançamento revelado no evento. Assim como a nova versão do iMac, ele também conta com um processador M1, surpreendendo na performance de quem usa o dispositivo para trabalhar com imagem e som

O aparelho conta com uma câmera de 12 MP com recursos de Inteligência Artificial, e tambpem será compatível com o controle do Playstation e XBox

A Apple apresentou o AirTag, novo dispositivo da empresa que permite rastrear e encontrar qualquer tipo de objeto, como uma mochila, uma carteira e chaves

Com ajuda de um iPhone, será possível obter as coordenadas necessárias para encontrar o objeto que está sendo produrado. Na tela do celular o usuário saber a direção correta e a proximidade do item

A Apple revelou também que o iPhone 12 e iPhone 12 mini será vendido na nova cor roxa. Contudo, os modelos Pro e Pro Max ainda não estarão disponível ne versão

A nova geração da Apple TV 4K possui um controle de navegação intuitivo que pode ser feito através do Siri Remote, além de contar com o chip A12 Bionic, que oferece um aumento significativo no desempenho gráfico e no processamento de áudio

O aparelho do Apple TV 4K não teve grandes alterações de design, mas o controle remoto mudou. São cinco botões com as funções básicas e comando redondo para navegar na plataforma

A bigtech anunciou também que o Apple Podcasts vai ter um novo design e também um serviço de assinatura, onde os usuários não precisarão ouvir anúncios